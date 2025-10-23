Judo. Cussini in grande evidenza al Trofeo Maremma Csen

Sono scesi sul tatami con entusiasmo e determinazione, i giovani judoka del Cus Siena impegnati nella terza fase del Trofeo Maremma Csen, in scena ad Albinia, prima gara in calendario, per i pre-agonisti, dopo la pausa estiva. La manifestazione, molto partecipata, è stata un importante momento di confronto e di crescita sportiva per tutti i ragazzi che vi hanno preso parte. Nella categoria Ragazzi, Emanuele Miccione ha conquistato il primo posto, dopo un’ottima performance; al secondo posto Eithan Lavin, terzi Alessandro Brutti e Zoe degli Innocenti. Nella categoria Fanciulli, Ludovica Bartolini ed Edoardo Palazzuoli hanno ottenuto la medaglia d’oro; argento per Francesco di Giulio, bronzo per Niccolò Muzzi, Leonardo Mori e Stefano Sguerri. Negli Esordienti A, Niccolò Losi si è piazzato al primo posto, Alessandro Rustici al secondo e Gabriele Giacopelli al terzo. Un ottimo inizio di stagione, quindi, per i judoka senesi, che, pur all’inizio della preparazione, hanno dimostrato impegno, spirito di squadra e una grinta che lascia ben sperare per le prossime competizioni.