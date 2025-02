Judo. De Stefano e Ferioli, doppio bronzo a Lavis

Il Judo Imola conquista due medaglie di bronzo con Alessio De Stefano ed Elia Ferioli alla sedicesima edizione del trofeo Città di Lavis. Alessio De Stefano combatte nella categoria fino a 46 chili classe under 15 conquistando un ottimo terzo posto. Dopo il primo incontro perso per una decisione arbitrale il giovane imolese dimostra tutto il suo valore vincendo i tre incontri successivi fino a imporsi nella finale che valeva il bronzo.

Stesso risultato per Elia Ferioli nei 73 chili under 18. Elia conquista i primi tre incontri per Ippon, ma deve fermarsi in semifinale dopo aver subito una leva articolare al gomito. Nonostante il braccio dolorante il giovane – con una grande prova di carattere – trova la forza per affrontare anche l’ultimo combattimento mettendosi al collo una medaglia di prestigio.