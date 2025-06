Judo. Domenichini, Gabbriellini e Ferretti: argento europeo

Siena non aveva mai ottenuto un bottino così ricco a livello continentale: Domenichini, Gabbriellini e Ferretti hanno conquistato la medaglia d’argento al Campionato Europeo di judo kata di Riga, dove si sono sfidati i migliori atleti di 22 nazioni, record di partecipazione. In gara nel nage no kata, categoria Cadetti, Elia Domenichini in coppia con Daniele Gabbriellini e Francesco Cosentino con Andrea Giannettoni. Nel kime no kata, categoria Senior, Yuri Ferretti in coppia con Enrico Tommasi (Yawara Verona). La formula prevedeva una fase eliminatoria, dalla quale solo sei coppie per categoria avrebbero avuto accesso alla finale. Cosentino e Giannettoni hanno eseguito un kata deciso e preciso, totalizzando 225 punti: nonostante il punteggio di assoluto valore a livello europeo, non sono riusciti ad accedere per due punti alla finale, quarti nel girone. Visti l’ottima prestazione e l’alto punteggio hanno chiuso settimi. Domenichini e Gabbriellini hanno dimostrato sangue freddo e precisione, ottenendo nella fase eliminatoria uno straordinario punteggio (237 punti), quindi il primo posto nel girone. Nella fase finale hanno dato prova di maturità tecnica e con una prestazione impeccabile hanno ottenuto l’argento (241). Mai prima d’ora nella categoria nage no kata Cadetti, l’Italia aveva conquistato una medaglia d’argento. Yuri Ferretti ed Enrico Tommasi si sono piazzati al primo posto nella fase eliminatoria con 503,5 punti. Nella finale hanno eseguito una prova di grande intensità, controllo e precisione. Con 507,5 punti si sono messi al collo l’argento. Una medaglia che si è aggiunta al già prestigioso palmarès europeo di Yuri Ferretti: un titolo europeo (2021), un argento e un bronzo (2024). Per il cussino, doppia soddisfazione, essendo anche l’allenatore dei ragazzi in gara. Grazie al contributo dei senesi, l’Italia ha vinto il titolo europeo per nazioni (4 ori, 5 argenti e 4 bronzi).