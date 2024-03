Judo, è tra le prime under 18 d’Italia. La giovane Ludovica Ugolini brilla d’argento. Il Club Sakura ha portato 4 ragazzi ai tricolori

Periodo entusiasmante per il Judo Club Sakura di Forlì che piazza sul podio, nel torneo internazionale di Vittorio Veneto, Ludovica Ugolini: è sua una straordinaria medaglia d’argento nella categoria 57 chilogrammi Under 18. La forlivese si è arresa in finale soltanto alla forte austriaca Katharina Mikota, ma si è piazzata davanti alle atlete dell’Akiyama di Settimo Torinese, Anita Comba e Margherita Actis. Ludovica Ugolini attualmente è tra le prime dieci atlete d’Italia nella sua categoria e ha condotto una gara impeccabile mettendo in mostra la sua ottima preparazione fisica e tecnica.

L’ottimo momento del Judo Sakura Forlì è confermato dalla presenza di quattro atleti del team forlivese – dopo aver passato le selezioni regionali – alle finali dei campionati Italiani Cadetti-Under 18 A2 tenuti al PalaErcole di Policoro, in provincia di Matera. Agata Campana, nella categoria fino a 70 chili, che si è piazzata decima: dopo aver passato il primo turno per bye, è stata sconfitta al secondo dalla laziale Alexandra Tartaglione. In campo maschile 17º Alessandro Casadei (73 kg) che ha usufruito di un bye al primo turno prima di cedere al piemontese Alessandro Porcedda. Nella categoria sino a 55 Kg erano due gli atleti del Judo Club Sakura: Andrea Ravaglioli si è piazzato 33º avendo perso al primo turno con il piemontese Simone Vanana mentre l’unico ad aver vinto un incontro è stato Erik Ciccotelli che al primo turno ha sconfitto Achille Quagliato, prima di cedere al laziale Niccolò Ciavurro.

u. b.