Judo. Eju Kata Tournament di Madrid. Tre medaglie d’oro al Cus Siena

Grande successo per il judo senese: Francesco Cosentino, Andrea Giannettoni e Yuri Ferretti (foto), atleti del Cus Siena, hanno conquistato tre medaglie d’oro al prestigioso Eju Kata Tournament di Madrid. La manifestazione, che ha visto in gara circa 200 atleti da 14 Paesi e 3 continenti.

Francesco Cosentino e Andrea Giannettoni erano impegnati nel nage no kata cadetti, Yuri Ferretti, in coppia con il veronese Enrico Tommasi del club Yawara Verona, nella categoria kime no kata senior. Cosentino e Giannettoni, alla prima esperienza in una Coppa Europa, hanno mostrato grande sicurezza, tecnica e precisione, chiudendo la finale con 234 punti. Un risultato che ha permesso loro di imporsi davanti agli spagnoli Fernandez Lopez-Sacristan Egido (229,5 punti) e ai rumeni Nagy-Dudas (228,5 punti), già finalista all’ultimo campionato europeo.

Per Cosentino e Giannettoni un risultato di grande valore, a conferma delle loro qualità tecniche già emerse nei Campionati Europei del 2024 e del 2025, dove avevano conquistato rispettivamente il quinto e il settimo posto, sfiorando la medaglia che avrebbero meritato. "Quest’esperienza è stata molto emozionante – hanno dichiarato Cosentino e Giannettoni al termine della gara –. Siamo riusciti a conquistare questa medaglia che, sicuramente, ci aiuterà a crescere e migliorare e ci spingerà a raggiungere risultati migliori in competizioni come questa o, se possibile, anche più importanti".

Ottima prova anche per la coppia Tommasi-Ferretti che, in una competizione dura già dalle eliminatorie, hanno conquistato un oro di grande valore, migliorando il risultato dello scorso anno quando si erano fermati al secondo posto. In finale i due azzurri hanno confermato la loro precisione e forza di esecuzione, totalizzando 521,5 punti, davanti alla coppia spagnola (517,5), a quella olandese (514) e agli attuali campioni europei in carica, i francesi, fermati a 512,5 punti.

Per gli atleti senesi, quindi, un debutto di stagione entusiasmante, che ha portato entusiasmo e nuove prospettive. La qualità dei risultati e l’alto livello della manifestazione sono stati una bella una iniezione di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, con Siena e il Cus che si sono confermati realtà di riferimento per il judo italiano.