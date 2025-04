Judo. Giulio Manenti, un empolese sul gradino più alto: suo il titolo italiano Juniores A2

Un empolese campione italiano. L’impresa è riuscita a Giulio Manenti del Judo Kodokan Empoli al Campionato Italiano Juniores A2 (-73kg) andato in scena lo scorso weekend ad Andria. In una categoria di peso con 80 atleti ai nastri di partenza, Manenti si è qualificato alle semifinali vincendo i quattro incontri della fase eliminatoria, mettendo sempre in mostra un judo di alto livello sotto gli occhi del proprio coach, il maestro Alessandro Di Clemente. Superata la semifinale con carattere, avendo la meglio sul forte avversario con una delle sue tecniche speciali, il giovane empolese si presenta in finale esausto e dolorante, ma trova la forza di eseguire alla perfezione un’altra delle sue tecniche favorite, che manda l’avversario al tappeto facendolo salire sul gradino più alto del podio. Con questa vittoria Manenti dimostra di poter stare nel judo che conta a livello nazionale ambire a nuovi importanti traguardi. Non è un caso che Manenti sia già qualificato alla prestigiosa competizione per la Coppa Italia A1, che si terrà a Roma il prossimo giugno, insieme al suo compagno di dojo empolese, Gherardo Lippi.

Manenti ha ricevuto anche i complimenti dell’assessora allo Sport del Comune di Empoli, Laura Mannucci. "Risultati di questa portata non sono scontati ma sono frutto di sacrificio, impegno e dedizione dell’atleta e del suo staff tecnico – sottolinea –. Grazie Giulio, hai tenuto alto il nome di Empoli in una gara di grande rilievo a livello nazionale. Ora tifiamo tutti per la Coppa Italia A1, auguro a te e a Gherardo Lippi di raggiungere le vette più alte anche di questa nuova competizione".