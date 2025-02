Judo. I giovani atleti del Cus si fanno onore al Trofeo Maremma

E’ andata in scena la prima tappa del Trofeo Maremma 2025, con il Cus Siena che ha partecipato in grande stile, schierando 18 atleti nelle categorie Fanciulli, Ragazzi ed Esordienti A. Per molti è stata la prima esperienza in gara, ma nonostante l’emozione hanno affrontato la competizione con grinta e determinazione. Gli allenatori presenti si sono detti soddisfatti dei risultati ottenuti, a conferma dell’efficacia del lavoro svolto in palestra e il potenziale di crescita del gruppo. Un segnale positivo e incoraggiante.

Ecco gli atleti in gara e i loro piazzamenti: Ludovica Bartolini, terza classificata; Niccolò Muzzi terzo classificato; Edoardo Palazzuoli secondo classificato; Leonardo Morì primo classificato; Emanuele Miccione terzo classificato; Francesco Di Giulio secondo classificato; Davide Bartolini terzo classificato; Eithan Lavin primo classificato; Alessandro Brutti terzo classificato; Rafael Khanbekyan primo classificato; Zoe Degli Innocenti seconda classificata; Stefano Sguerri terzo classificato; Lara Bossini prima classificata; Gabriele Giacopelli primo classificato; Niccolò Losi terzo classificato; Samuel Calero secondo classificato; Roberto Fabio Rediu secondo classificato; Tommaso Vaselli secondo classificato.

La stagione promette davvero grandi soddisfazioni.