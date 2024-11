Judo: il budokan va. Mechi, Carrara e Roversi d’oro

Nove medaglie da Senigallia per il settore giovanile del Budokan Institute. Il trofeo di judo Spiaggia di Velluto, al PalaBaldinelli, vede la partecipazione di oltre cinquecento under 18 provenienti da Marche, Umbria, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.

Il Budokan Institute era seguito per l’occasione dai tecnici Gianpiero Donati e Francesco Di Feliciantonio.

Tre ori, tre argenti e tre bronzi. Gradino più alto del podio per Lucrezia Mechi, Lorenzo Carrara e Carlo Roversi. argento per Emma Miserazzi, Omar Dingi e Ginevra Pompoli. Bronzo per Ruben Belloni, Leonardo Giorgio Olivieri e Riccardo Biagiotti. Ai piedi del podio Gabriele Cabiddu, Mattia Vandini, Federico Roncarati e Thomas Zanna.