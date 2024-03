Judo, il Centro Village con quattro atleti alle finali Juniores

Il Centro Sportivo Village ha qualificato ben quattro atleti alle finali nazionali Juniores che si terranno a metà marzo a Torino. L’importante risultato è stato conseguito domenica scorsa a Castelmaggiore dove si sono svolte le qualificazioni regionali. Hanno conquistato il secondo posto, Michela Cicchetti nei 57 kg, Francesca Bertin nei 70 kg ed Erik Sangiorgi negli 81 kg, sconfitte in finale dopo che avevano ottenuto la qualificazione. Terza piazza con quattro incontri vinti per Michele Fabbri nei 66 kg che ha conquista le finali ed i punti necessari per l’acquisizione della cintura nera. Non sono riusciti a salire sul podio, e hanno quindi mancato la qualificazione, Raul Damiani e Simone Rustignoli. Gli atleti del CS Village erano accompagnati dai tecnici Nicola Marzucco e Marina Polidori. Nella stessa giornata si è tenuto il Campionato Regionale della classe Esordienti/A, dove sono arrivati i podi per Gennaro Daniele Imparato, secondo nei 66 kg, e per Francesco Giuliano, terzo nei 45 kg. Buone prestazioni per Diego Tufariello, Daniele Capodieci, Mattia Baroncini e Bohdan Martseniuk.