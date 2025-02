Judo. Il Cus Macerata protagonista a Spello e a Montegranaro

Cresce il numero di tesserati, la quantità di inviti a manifestazioni prestigiose e anche il "medagliere" della sezione judo del Cus Macerata. I piccoli e grandi allenati da Laura Moretti hanno raccolto applausi e risultati in due tappe in rapida successione tra Umbria e Marche. A Spello c’è stata la partecipazione al Memorial "Sesio Famà", gara di grande spessore al punto che si è arrivati al limite massimo dei 400 partecipanti da tutta Italia. Il Cus ha portato le due atlete di spicco, Matilde Maria Mercuri e Angelica Picciola (foto con Laura Moretti), entrambe chiamate a debuttare nella categoria d’età più alta. Ebbene lo hanno fatto ottimamente, con la Picciola che si è messa al collo nientemeno che la medaglia d’oro. E super anche la Mercuri, bronzo pur sfidando avversarie ben più esperte.

Quindi il judo cussino si è recato in massa a Montegranaro e le soddisfazioni sono giunte copiose. Il palasport è stato la sede del Memorial "Piero Conti", diviso tra la parte riservata da Ragazzi a Cadetti e quella per i pre-agonisti fino ai 10 anni di età. La sezione è tornata a casa con la bellezza di otto medaglie: tre primi posti, altrettanti secondi e due piazzamenti sul gradino più basso del podio. In dettaglio oro per Lorenzo Stacchiotti (Ragazzi -33 Kg), Zoe Micozzi (Esordiente A -40Kg) e Matilde Maria Mercuri (Esordienti B -44 Kg). Medaglia d’argento per Cecilia Ciccarelli (Ragazzi -33kg), Gabriele Moretti (Esordienti A -55Kg) e Alex Nardi Antonelli (Esordienti A -45Kg). Bronzo per Gregorio Barucca (Ragazzi -33Kg) e Margherita Picciola (Ragazzi +50 Kg).