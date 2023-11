Judo. Il Kwai Amiatino si fa onore sui tatami internazionali. Cristina Magini sul gradino più alto. Damario: bronzo

Un autunno intenso e pieno di soddisfazioni quello che sta vivendo il Judo Kwai Amiatino di Piancastagnaio impegnato sui tatami internazionali e nazionali. Tanti i risultati di assoluto valore conquistati, come le 2 medaglie di Abu Dhabi ai mondiali Master. L’instancabile Cristina Magini si è confermata a distanza di un anno sul podio più alto di un mondiale, facendo doppietta con il titolo europeo. Le sue avversarie non hanno avuto scampo e hanno dovuto cedere al suo strapotere della forte atleta pianese (vittorie tutte per ippon con le atlete di Canada, Mongolia e Lettonia). L’altra medaglia è arrivata da Alessandra Damario, da poco trasferitasi nella palestra di Piancastagnaio per motivi di lavoro. Damario già in passato aveva conquistato medaglie mondiali: il bronzo ha premiato la sua caparbietà. Peccato, perché con qualche errore arbitrale in meno avrebbe potuto mettersi al collo una medaglia di un metallo più pregiato. Buone nuove sono arrivate anche dai più giovani per merito di Flavio Angelini che in un vero proprio tour de Force (2500 km in una settimana) lo ha visto impegnato in due fine settimana consecutivi nell’European Cup di Koper e nel gran prix Lucania di Policoro. In terra slovena il giovane pianese è stato protagonista di una bella prestazione che l’ha visto vincere il primo combattimento in Europa e cedere per un solo waza ari all’atleta podio medaglia di bronzo. Bellissima gara anche in terra lucana: per Angelini è arrivato un lusinghiero 7° posto (4 vittorie per ippon, di cui una sul quinto nella ranking list nazionale, e 2 sconfitte).