Judo. Il Kyu Shin Ryu brilla. Guarducci d’argento

Medaglie e piazzamenti di vertice, colti in competizioni di vario livello. Continua con buoni riscontri la stagione del Kyu Shin Ryu Prato, considerando i risultati ottenuta dai judoka di Andrea Guarducci sia in chiave giovanile che fra i "senior". Iniziando dalla "portacolori" impegnata sui palcoscenici internazionali: di recente, Elena Guarducci ha gareggiato a Riga (in Lettonia) nell’ambito della European Cup Senior di judo, in una kermesse che ha visto salire sul tatami agonisti provenienti da tutta Europa, riuscendo ad agguantare una medaglia d’argento. La giovane di Prato aveva peraltro avuto il mese scorso la possibilità di allenarsi con un maestro d’eccezione nel corso di uno stage tenutosi a Massa Marittima: il "docente" in questione era Ole Bischof, quarantaseienne judoka tedesco medaglia d’oro nella categoria "81 kg" alle Olimpiadi di Pechino 2008 e medaglia d’argento a quelle successive di Londra 2012. Più che positivi anche i riscontri fatti registrare dai giovanissimi del sodalizio pratese, impegnati nei giorni scorsi nel "Torneo di Primavera" svoltosi a Carmignano: medaglia d’oro per Diego Manuppelli, d’argento per Gioele Burchietti. E bronzi per Sirio Marchetti, Mattia Palmariello, Matteo Porzio, Achille Roberto, Lorenzo Pezzella e Leonardo Nesi.

In precedenza, al "Trofeo Piccolo Samurai" di Sant’Angelo a Lecore, erano finiti sul podio anche Dylan Cai e Lorenzo Pezzella (oro) Isabel Tirinnanzi (argento) e Jo Portofranco, Cosimo Raciti e Gioele Alfonzo. Buone anche le notizie che arrivano dal karate: Jacopo Staderini ha rappresentato per la prima volta il Kyu Shin Ryu Prato pochi giorni fa nel corso dei campionati italiani "master" andati in scena a Bari, fermandosi alle eliminatorie ma mostrando margini di crescita tecnica. E su queste basi, ci sono in effetti tutte le premesse per poter continuare a crescere.

Giovanni Fiorentino