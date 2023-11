Judo Il Team Romagna porta a casa tre podi al Trofeo Romagnoli

Ottimi risultati per il Team Romagna Judo di Lugo, di scena nello scorso fine settimana a Cesena nel Trofeo Loris Romagnoli, evento organizzato dall’ASD Judo Kodokan Cesena1966. Erano presenti 50 società per un totale di 300 judoka e il Team Romagna aveva quattro atleti seguiti dall’insegnante tecnico Danilo Naldi: ben tre di loro sono saliti sul podio. Riccardo Casella nella categoria Cadetti 66 kg ha vinto la medaglia d’oro, Isabelle Ancona nella categoria Esordienti A 57 kg si è aggiudicata l’argento e Davide Casadio nella categoria Juniores 66 kg, il bronzo. Buona prestazione per Federico Sangiorgi arrivato quinto. Il Team Romagna Judo scenderà nuovamente in pedana nel week end a Cesenatico nel Campionato nazionale di Judo AICS.