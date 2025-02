Judo, il tradizionale trofeo a Lignano Sabbiadoro. Trofeo Alpe Adria, sorride il Dojo. Quarto posto per Bersellini

L’edizione numero 30 del trofeo Alpe Adria regala emozioni e soddisfazioni al Dojo Equipe. Alice Bersellini era all’esordio nella categoria junior fino a 57 chili.

Cambio di peso e di classe di età per la giovane portacolori del Dojo Equipe, in una gara impegnativa come il trofeo Alpe Adria, primo Gran prix, la manifestazione friulana di inizio stagione nel judo nazionale, ospitata a Lignano Sabbiadoro (Udine) e riservato alle classi cadetti e junior.

Bersellini cede nei quarti all’umbra Massoli. Approdata alla fase di recupero, la giovane classe 2007 disputa la finale per il bronzo, persa contro la siciliana Cardella.

Qualcosa ancora da registrare, ma Alice dimostra di essere competitiva anche nella nuova categoria. Oltre a Bersellini la compagine bolognese vede anche Mattia Ghini ed Eric Merola, appena sbarcati nella classe juniores dopo l’esordio di Lavis nei 73 chili mentre tra i cadetti debuttano alla kermesse friulana Leonardo Galeotti, Giovanni Grandi e la giovanissima Andreea Ilinca Neagoe, nelle categorie 46, 55 e 57 chili.

Il Dojo Equipe porta in tutto sei agonisti tra i 787 cadetti e 452 junior che partecipano all’edizione del trentennnale di questo trofeo, che inaugura la stagione dei Gran Prix nazionali. Dei sei agonisti schierati dalla compagine bolognese, due cambiano classe di età, mentre tre fanno l’esordio assoluto in un Gran Prix nazionale.

Un anticipo dei campionati italiani, cui seguiranno l’European Cup cadetti a Genova. La stagione per il Dojo, così come per il Budokan Institute di Francesco Di Feliciantonio e il team Ima San Mamolo del maestro Paolo Checchi è solo agli inizi. E regalerà mille soddisfazioni alle Due Torri.