Judo Kwai Amiatino. Cristina Magini è oro ad Abu Dhabi

Un autunno intenso e pieno di soddisfazioni quello che sta vivendo il Judo Kwai Amiatino di Piancastagnaio. A dimostrazione di ciò le medaglie conquistate ad Abu Dhabi ai mondiali Master con Cristina Magini che si è confermata sul podio più alto facendo doppietta nel 2023 con il titolo europeo. Le sue avversarie non hanno avuto scampo e atlete provenienti dai vari continenti hanno dovuto cedere allo strapotere della forte atleta pianese, vittorie tutte per ippon con le avversarie di Canada, Mongolia e Lettonia. Altra medaglia, stavolta di bronzo, è arrivata da Alessandra Damario (nella foto con Cristina Magini), da poco trasferitasi nella palestra di Piancastagnaio per motivi di lavoro. Buone nuove anche tra i più giovani per merito di Flavio Angelini, impegnato in due fine settimana consecutivi nell’European Cup di Koper (Slovenia) e nel gran prix Lucania di Policoro. In terra slovena il giovane è stato protagonista di una bella prestazione che l’ha visto vincere il primo combattimento e cedere all’atleta poi medaglia di bronzo. Bellissima gara anche in terra lucana: per un lusinghiero settimo posto.