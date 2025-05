Judo Kwai Amiatino di Piancastagnaio sul podio. Tre medaglie agli Europei Master di Riga

Si è concluso nel migliore dei modi il maggio del Judo Kwai Amiatino, con la conquista di ben tre medaglie agli Europei Master di Riga, in Lettonia. Il mese aveva già regalato soddisfazioni alla palestra di Piancastagnaio, ovvero gli ottimi risultati degli atleti più giovani al Trofeo Italia (circuito di gare a livello nazionale secondo per importanza soltanto al Campionato Italiano): a Montecchio Maggiore, Marika Angelini si è posizionata ai piedi del podio; si è vista sfuggire la medaglia per un discutibile yuko dopo una bella gara, mentre Nicola Montigiani si è classificato al 10° posto in una categoria con 80 contendenti. Da sottolineare anche il buon 18° posto, al Campionato Italiano Juniores di A1, per Flavio Angelini a Leinì. A Riga, le protagoniste assolute, sono state Cristina Magini e Alessandra D’Amario non nuove a successi di tale livello. Per Cristina Magini è arrivato l’ennesimo titolo individuale, che è andato ad aggiungersi agli altri due conquistati in passato: vincere un titolo europeo non è mai facile, ripetersi è difficile, vincerlo sconfiggendo due atlete francesi (le migliori interpreti della disciplina nel continente) ha il sapore dell’impresa. Per la campionessa del Jka anche la soddisfazione del bronzo nella competizione a squadre, con tre incontri vinti su tre. E’ scesa di una posizione rispetto al 2024 Alessandra D’Amario che si è dovuta ‘accontentare’ dell’argento: l’atleta amiatina è stata protagonista di una bella gara: un peccato la finale persa con l’ostica atleta francese al golden score dopo essere stata in vantaggio per due shido. Tanta l’amarezza, perché il bis era a pochi secondi. Ha poi fatto il suo esordio in una competizione internazionale, Francesco Porcelloni tornato a gareggiare, dopo più di 10 anni di pausa; per lui una lusinghiera settima posizione, in una categoria davvero di alto livello. I prossimi appuntamenti, per la palestra pianese, sono in calendario domenica prossima con il Trofeo Città di Colombo che vedrà all’opera Falvio Angelini, Marika Angelini e Nicola Montigiani. Sabato 7 giugno, inoltre, Flavio Angelini sarà impegnato a Ostia, protagonista nella Coppa Italia A1.