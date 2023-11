Judo, la squadra di Urbisaglia si fa valere al tricolore disputato a Riccione

Buoni risultati a Ricicone dai giovani del Judo Urbisaglia che si sono fatti valere al 38° campionato nazionale di judo organizzato dalla Csen nazionale e provinciale di Roma. La manifestazione è stata caratterizzata da 1.400 atleti di 65 società provenienti da più regioni. La spedizione urbisalviense si è fatta valere con i primi posti di Edoardo Vallesi, Giulia Castricini, Francesco Vitale, Viola Antonelli, Tommaso Nori. Medaglia d’argento per Aurora Seghetta, Emma Fortuna, Giulia Tombesi; terzo Ludovico Ciccioli. Da segnalare il quinto posto di Alessandro Testarmata e il settimo di Matteo Fortuna. Gli atleti sono stati accompagnati dal maestro Mauro Contigiani, già responsabile tecnico per la regione Marche Fijlkam. "Tutti – ha detto Contigiani – si impegnano sempre con costanza, sono in palestra tre volte alla settimana e chi ora è agonista anche sei volte, riuscendo sempre anche ad assolvere agli impegni scolastici. Sono orgoglioso di loro perché dimostrano che, in un mondo dove appare tutto regalato, loro perseguitano gli obiettivi con il sudore e l’amore per uno sport nobile come il judo. Inoltre, particolare da non dimenticare, è importante il supporto delle famiglie che sempre accompagnano i figli agli allenamenti e alle varie competizioni in maniera composta".