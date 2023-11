Judo, Lucrezia Carletti ok

Bellissimo argento conquistato da Lucrezia Carletti (categoria 48 kg) negli Assoluti A2 ad Asti. L’atleta del Fazi club ora potrà parrecipare alla Finale degli Assoluti A1 che si svolgerà a Roma e che richiamerà i 16 atleti più forti d’Italia per ogni categoria di peso. Domani intanto la squadra Under 14 gareggia per la qualificazione regionale dei campionati Esordienti B con Cristian Ioncu (Kg. 42), Lorenzo Marinoni (Kg. 46), Emanuele Brollo (Kg. 50), Alain Reina (Kg. 60), Filippo Canter (kg. 75) e Lucia Morri (Kg. 57). Intanto sono aperti i corsi per tutti con la direzione di Guy Ruelle nella palestra di via Del carso. Info. 347 4418297.