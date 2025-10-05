Judo. L’Under 14 Niccolò Losi si fa onore al Trofeo Coni

Alla decima edizione del Trofeo Coni, la grande festa dello sport giovanile italiano, in scena a Lignano Sabbiadoro, le competizioni di judo hanno visto confrontarsi rappresentative provenienti da tutta la Penisola. Un appuntamento di grande rilevanza per i giovani Under 14, un’occasione unica per vivere un’esperienza agonistica di alto livello. Cinque i giovani atleti scesi sul tatami per la Toscana, tra loro il senese Niccolò Losi (categoria Esordienti A -60 kg). La rappresentativa ha superato all’esordio l’Umbria 3-2: Losi si è fatto subito notare per la qualità delle sue tecniche e per l’atteggiamento combattivo, segno di una preparazione accurata e della volontà di non sprecare un’occasione così importante. Nel secondo incontro la Toscana si è trovata di fronte le Marche, una delle squadre più forti in assoluto, che avrebbe poi conquistato la medaglia d’argento al termine del torneo. Il confronto è rimasto in bilico fino all’ultimo, ma i marchigiani hanno avuto la meglio (3-2). Dopo la delusione, nei recuperi, la Toscana ha affrontato il Lazio: la differenza di esperienza e solidità si è fatta sentire, i laziali si sono imposti con un netto 5-0. Ma Niccolò Losi si è nuovamente distinto. Pur trovandosi di fronte avversari di grande livello, il senese ha affrontato ogni incontro con determinazione, andando più volte vicino a piazzare punti decisivi e costringendo i rivali a difendersi con attenzione. Per Losi una sfida di crescita personale: ha dovuto fare i conti con atleti sempre più esperti e fisicamente strutturati, ma non è mai arretrato di un passo. Al contrario, è riuscito a mantenere alta la concentrazione e a mettere sul tatami tutto il suo coraggio, dimostrando qualità tecniche già solide e una volontà ferrea di migliorarsi. La Toscana ha chiuso con un nono posto, un piazzamento significativo in un contesto così competitivo.