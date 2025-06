Judo Ok Arezzo trionfa al Campionato Regionale Toscano 2025 con medaglie e qualificazioni

AREZZOAncora ottimi risultati quelli ottenuti dai ragazzi del Judo Ok Arezzo. Nella tappa del Campionato Regionale Toscano 2025, andata in scena sabato a Figline-Incisa Valdarno, il team aretino si è presentato con 13 atleti che hanno collezionato medaglie e ottimi piazzamenti. Gli Esordienti B sono tornati a casa con quattro medaglie. Emma Corsi, categoria -57 kg, ha conquistato un bellissimo oro, dominando la sua categoria. Argento per Sofia Cipriani Buffoni, categoria -52 kg, e Filippo Panessa, categoria -38 kg mentre Mare Forgione ha vinto un bronzo, categoria -46 kg. Negli Esordienti A doppio oro e qualificazione nazionale. Leonardo Cincinelli, categoria -55 kg, si è preso il primo posto e, con questa vittoria, ha strappato anche la qualificazione al Trofeo Coni a Lignano Sabbiadoro, dove rappresenterà la Toscana con la squadra regionale. Oro anche per Alfredo Magnanensi, categoria -36 kg. Nel pomeriggio è stato il turno della categoria Cadetti. A portarsi a casa il titolo di Campione Regionale Toscano di categoria 2025 è stato Amedeo Meacci, categoria -55 kg, con una gara da vero leader. Bronzo per Riccardo Bellini (-73 kg), Melissa Magnanensi (-57 kg) e Noemi Accarino (-52 kg). Ottimi anche i piazzamenti: Tommaso Cipriani Buffoni (-60 kg) e Francesco Melara (-73 kg) hanno chiuso al quinto posto dopo incontri molto combattuti, mentre Leonardo Banelli (-60 kg) ha conquistato il settimo posto. "Una gara complessivamente molto positiva per il Judo Ok – hanno commentato i dirigenti della società aretina – Gli atleti hanno dato tutto, mostrando una crescita costante, sia tecnica che mentale". La società si è piazzata al sesto posto nella classifica generale, un piazzamento di grande valore per il club che si prepara adesso a nuove sfide e impegni puntando come sempre a crescere ulteriormente.M.M.