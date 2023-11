Judo, quattro medaglie per il Centro Village a Castel Maggiore

È di quattro medaglie il bottino del Centro Sportivo Village alle qualificazioni regionali disputatesi a Castel Maggiore, valide per i Campionati Italiani della classe Esordienti B. Si è classificata seconda nella categoria fino a 40kg Martina Conficconi, mentre Matteo Tufariello nei 46kg, Omar Demmak nei 55kg e Hernandez Santos Manuel tra i 73kg sono arrivati terzi. Quinto posto per Amedeo Santarelli nei 55kg. Nonostante le buoni prestazioni ed i numerosi incontri vinti, è bastata una sola sconfitta ad infrangere la ambizioni di finale per i 5 atleti.