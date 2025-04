Judo: Successo al IV Trofeo Città di Civitanova e Memorial Prenna

Il judo protagonista all’Eurosuole Forum per il IV Trofeo Città di Civitanova e il IV memorial Rodolfo Prenna "Fofo". L’iniziativa è stata organizzata dall’Asd Alfa Judo. La mattina protagonisti nelle varie gare gli esordienti A e B, divisi per cinture bianco-arancio e verdi-marroni; nel pomeriggio i preagonisti, bambini A e B, fanciulli e ragazzi. Oltre seicento gli atleti che hanno gareggiato arrivati da Marche, Umbria, Lazio, Molise ed Emilia Romagna. Il Trofeo Città di Civitanova è stato conquistato da Harmony Asd Roma. Secondo posto per Polisportiva Senigallia, terzo posto per Judo Club Sakura Osimo, quarto posto per Polisportiva Ternana e quinto posto per Accademia Judo Fano.

Per quanto riguarda il memorial Rodolfo Prenna, andato in scena nel pomeriggio, ha vinto, virtualmente, l’Asd Alfa Judo Civitanova, che in quanto organizzatrice dell’evento è fuori classifica. Primo posto, dunque, per Judo Club Sakura Osimo, secondo per Polisportiva Senigallia, terzo per Accademia Judo Fano, quarto per Asd Judo Club Urbisaglia e quinto per Asd Judo Club Kodokan Mondolfo. "Sono molto soddisfatto per aver organizzato una manifestazione del genere – ha detto Angelo Mercanti, presidente dell’associazione – e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato: i nostri istruttori, i genitori, che hanno contribuito all’organizzazione. È stato un grande lavoro di squadra". Erano presenti, tra gli altri, l’assessore ai servizi sociali del comune di Civitanova, Barbara Capponi, e Annagrazia Monachesi, moglie di Prenna, alla quale è stata consegnata una targa ricordo.