Judo. Tommasi-Ferretti protagonisti in Germania. E’ medaglia d’oro all’Eju Kata Tournament

Si è svolto a Maintal, in Germania, l’Eju Kata Tournament, una delle tappe più prestigiose del circuito europeo dedicato al judo kata. Alla competizione hanno preso parte 13 coppie italiane, suddivise tra le categorie junior e senior. Tra gli atleti in gara anche il senese Yuri Ferretti, in coppia con il veronese Enrico Tommasi, impegnati nella categoria Kime no Kata senior.

La coppia italiana ha subito impressionato nella fase eliminatoria, classificandosi al primo posto con 505,5 punti grazie a un’esecuzione solida, precisa e di grande intensità. Nella fase finale, Ferretti e Tommasi si sono confrontati con coppie provenienti da Spagna, Germania e Italia: hanno affrontato la competizione con concentrazione e determinazione.

Sotto la guida e il prezioso supporto tecnico del maestro Amorosi, i due judoka hanno affinato i dettagli della loro performance, limando alcune piccole imperfezioni e presentando un kata di altissimo livello, pulito, deciso e armonioso: con un punteggio di 509,5, la coppia Tommasi–Ferretti (nella foto) ha conquistato la medaglia d’oro, confermandosi ai vertici del panorama europeo.

Quella di Maintal è stata l’ultima tappa di Coppa Europa del 2025, caratterizzata da una partecipazione record di atleti provenienti da tutto il continente. Per Ferretti e Tommasi, il successo rappresenta non solo un importante traguardo sportivo, ma anche un incoraggiante passo verso il prossimo grande obiettivo: il Campionato del Mondo, in programma a Parigi a novembre, che si preannuncia come la competizione più partecipata di sempre nella storia del kata.