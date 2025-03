Judo, tris di medaglie per il Judo Club Prato a Bergamo

Prato, 11 marzo 2025 - Pochi giorni fa, a Bergamo si è svolta la settima edizione del “Gran Prix Veterani di Judo”, valida come prima prova del Trofeo Master Italia. A gareggiare, fra quasi duecento agonisti provenienti da tutta Italia, c'era anche una delegazione del Judo Club Prato, che ha conquistato tre medaglie di bronzo. Alessandro Berti e Andrea Macrì, al loro esordio nella classe “Master”, si sono piazzati terzi rispettivamente nella categoria “M4 81 kg” ed “M1 73 kg”, mentre la compagna di squadra Giada Fallani ha ottenuto il medesimo piazzamento fra le "F4/F8 63 kg”. "La stagione, nel primo semestre, vedrà gli atleti protagonisti a maggio a Bologna per la seconda prova; a fine maggio saranno organizzati gli Europei a Riga - ha spiegato il maestro Beppe Macrì - e a chiudere il semestre, la Finale degli Italiani a Ostia. Per la rappresentativa toscana questi tre bronzi sono medaglie importanti, perchè hanno contribuito a portare la nostra selezione dietro a Lombardia, Piemonte e Lazio. Ora ci prepariamo per gli appuntamenti di maggio".

G.F.