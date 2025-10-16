Judo: Trofeo Italia a Riccione. Lara Bossini centra l’argento. Emma Dobrovolschi: bronzo

Si è svolto a Riccione il Trofeo Italia per Esordienti B (under 15) ed Esordienti A (under 13). I primi a scendere sul tatami sono stati i maschi, quasi tutti alla prima esperienza di un torneo di livello nazionale. Giulio Frati e Alberto Di Pisello hanno pagato lo scotto dell’inesperienza e si sono fatti sorprendere dalla maggiore aggressività iniziale dei loro avversari. Pietro Cosco, già presente al Trofeo Italia disputatosi in Sardegna, si è dovuto fermare al primo incontro per un piccolo infortunio. Il più esperto Alessio Cosentino ha mostrato una crescita personale, e solo verso il termine dell’extra time ha ceduto per una distrazione al valido Bianconi. Passando alle ragazze, Virginia Vallone ha conquistato di slancio la semifinale, dove si è trovata davanti la numero uno della ranking list, Emma Dobrovolschi: pur mettendoci il massimo impegno, ha dovuto cedere. Nella finale per il terzo posto si è trovata opposta alla valida Dematteis della Akiyama Settimo Torinese: grazie a un incontro senza sbavature, si è aggiudicata il bronzo. Passando poi ai più giovani, Matteo Gabbriellini, contro Magnanensi di Arezzo, ha condotto un incontro tutto a suo favore, ma a pochi secondi dalla fine per un’indecisione ha subìto un attacco dell’avversario. Anche Riccardo Sestini si è trovato opposto a Canu del judo Quarrata, e con una felice intuizione lo ha battuto con un fulmine ippon di ipponseoinage; contro Arcamone del Judo Sieni di Sassari, si è dovuto arrendere. Lara Bossini (nella foto) è stata brava a conquistare la finale: contro Chibea Alexandra, un’atleta molto fisica, la cussina, pur mettendoci il massimo dell’impegno, non è riuscita a opporsi efficacemente, lasciando così il gradino più alto del podio all’avversaria: la medaglia di argento, per Lara, deve essere un’importante conferma del processo di crescita che sta attraversando.