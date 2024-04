Judo. Un successo la due giorni per i 20 anni della J-Etic

Quasi 400 atleti di judo hanno partecipato alla "due giorni" organizzata a San Severino dall’Asd "J-Etic" del maestro Boris Giachetta per i suoi 20 anni di attività. Sono giunti sul tatami settempedano un po’ da tutte le Marche e pure da fuori regione, in particolare Umbria ed Emilia Romagna, ma anche Liguria e Toscana. Nella prima giornata, svoltasi nella palestra "Toti Barone", si è tenuto uno stage con il maestro giapponese Yhsho Oshima, terzo Dan e tecnico della Tsukuba University di Tokjo. Al seminario - di alto livello preparatorio - hanno partecipato giovani ed esperte cinture nere. Nella seconda giornata, è andato in scena al palas "Albino Ciarapica" il primo "Trofeo Settempeda", gara giovanile riservata alle categorie ragazzi, esordienti A e B e cadetti. Nel pomeriggio, poi, si è svolta una manifestazione non agonistica aperta ai bambini dai 4 ai 10 anni. Moltissimi gli iscritti, accompagnati dai familiari che hanno gremito le tribune del palas. Fra loro, c’erano anche i tanti allievi del "J-Etic", il dojo di San Severino che, dopo il terremoto del 2016, si è trasferito in località Taccoli. All’evento hanno portato il saluto della città il sindaco Rosa Piermattei e gli assessori Paolo Paoloni e Jacopo Orlandani. Applausi per tutti i partecipanti e soddisfazione per il maestro Giachetta che in questi anni ha fatto conoscere il judo a tanti ragazzi e ragazze non solo di San Severino, facendoli avvicinare a una disciplina che, ancor prima dell’agonismo, guarda alla formazione psico-fisica del giovane in un contesto sportivo.

m. g.