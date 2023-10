Juniores elite. Zenith inarrestabile: 2-0 alla Fratres

E’ sempre più prima la Zenith Prato nel campionato Juniores Elite. La truppa di Bellandi batte 2-0 in trasferta la Fratres Perignano e si porta a quota 17 punti, tre in più dell’Affrico, a sua volta vincente 2-0 sul campo del San Marco Avanza con i gol di Russo e Guerra. Tornando al match della Zenith Prato, risultano decisive le marcature di Nuzzo e Dessi. Chi va ko è invece il Maliseti Seano a cui non basta una marcatura di Dardha per evitare la sconfitta sul terreno di gioco del Grassina.

A trascinare i locali sono i gol di Bambi e Ignesti. La squadra guidata da Di Vivona resta così a quota 8 punti, con due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Passando ai Giovanissimi Elite, arrivano due ko. Vengono sconfitte sia Poggio a Caiano che Coiano Santa Lucia Prato Social Club. I medicei perdono 1-0 sul terreno di gioco dell’Affrico, puniti da Pallotti. I biancazzurri vengono battuti invece al Rossi di viale Galilei per 2-0 dalla Sestese. I fiorentini vengono trascinati da Talbi e Notari.