Juniores. La squadra della Perla Verde non brilla e lascia la vetta alla Spal

Battuta d’arresto della Femminile Riccione. Le ragazze della Perma Verde perdono di misura lo scontro diretto contro l’Accademia Spal (2-1). Alle romagnole non è bastato il gol messo a segno El Albassy perché le ferraresi di reti ne hanno segnate due con Giordano e Sartori. L’Accademia Spal si prende così la vetta in solitaria salendo a quota 27, mentre le biancazzurre restano inchiodate a 24. E ora là dietro Modena e Original Celtic Bhoys iniziano a far sentire il fiato sul collo alla Femminile Riccione, appaiate a quota 22.

Juniores (13ª giornata): Reggiana-Original Celtic Bhoys 2-3, Accademia Spal-Femminile Riccione 2-1, Ravenna-Fossolo 76 e Piacenza-Inter Club Parma (rinviate). A riposo Modena e Pgs Smile.

Classifica: Accademia Spal 27; Femminile Riccione 24; Modena, Original Celtic Bhoys 22; Reggiana 20; Piacenza 15; Ravenna, Fossolo 76 7; Pgs Smile 6; Inter Club Parma 0.