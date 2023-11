Juniores nazionale. Il Prato ha ingranato. Battuto il Lentigione

Seconda vittoria nelle ultime tre partite per la Juniores nazionale del Prato. Dopo il colpaccio interno contro l’ex capolista Piacenza, i biancazzurri di Ridolfi si ripetono anche all’Immergas di Sorbolo battendo 2-1 il Lentigione. Un’altra partita tirata ed equilibrata, dove i lanieri riescono a vincere di misura per merito delle marcature di Guizzaro e D’Amico. Tre punti che cambiano aspetto alla classifica del Prato: è vero che i biancazzurri sono sempre ottavi, ma corrisponde altrettanto a verità il fatto che i lanieri sono a sole tre lunghezze dal quinto posto e a a sei punti dal vertice detenuto dal Ravenna. La classifica è quindi cortissima e da qui alla pausa dicembrina del torneo i lanieri hanno la possibilità di avvicinarsi sensibilmente alla vetta. Davanti d’altronde non c’è nessuna big che riesce a correre con passo spedito. Tutte stanno incontrando difficoltà, basti pensare alla capolista che è in vetta al torneo nonostante due ko e due pareggi in dodici partite disputate. Al momento il vero rammarico in casa Prato è quello di avere perso nel turno infrasettimanale il derby con la Pistoiese, una sfida equilibrata, che poteva finire anche con ben altro risultato, e che invece è stata decisa in favore degli arancioni da una giocata di Virdo, autore del gol partita. Adesso comunque il Prato deve pensare al prossimo match casalingo contro il Corticella per dare continuità ai propri risultati.