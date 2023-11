Juniores provinciale. La Pietà sorride ancora. Ma il CF2001 non molla

La Pietà vince ancora nel campionato Juniores provinciale. La capolista supera di misura al Faggi un avversario ostico come il Montemurlo Jolly, con gol di Bacarella, e respinge l’assalto del CF2001, a sua volta vincente 3-0 a Chiesanuova con la doppietta di Belli e il gol di Assouan. In classifica la Pietà 2004 mantiene così tre punti di vantaggio sui rossoblù e allunga sulla Virtus Comeana fermata a sorpresa 1-1 al San Pietro dal Mezzana. Al Parrocchiale non basta il solito Marvataj ai medicei, visto che i locali vanno a bersaglio con Limberti. Del mezzo passo falso della Virtus ne approfittano sia Tobbiana che Psg. Il Tobbiana batte di misura 2-1 il Settimello all’Aiazzi (gol di Marotta e Scorsa). Il Psg si impone con un poker al Comunale ai danni del Tavola (Perna e Calabrese). Vernio-Galcianese finisce 0-4, Valbisenzio-Querce 1-2.