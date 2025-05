Juri Mazzei trionfa alla Bolgheri Run, Bedini e Taino brillano a Modena

Juri Mazzei vittorioso a Bolgheri e Nicolò Bedini e Geremia Taino in evidenza a Modena sono stati gli atleti della settimana del Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli. A Castagneto Carducci (Livorno), alla "Bolgheri Run", vittoria assoluta per Juri Mazzei, secondo posto di categoria per Nicola Cappelli, nono assoluto e terzo posto di categoria per Francesco Luparini (decimo assoluto); buona prova per Gino Cappelli.

A Modena, alla "Mezza Maratona d’Italia", bella gara di Nicolò Bedini, sesto assoluto e secondo italiano al traguardo, con il tempo di 1h 04’ 17’’ e di Geremia Taino, ottavo assoluto con il tempo di 1h10’ 07’’. A seguire: Isabella Cornelli, nona (9 assoluta e primo posto di categoria per Fabrizio Santi, Michelangelo Fanani, Manuel Tilocca e Daniele Piagentini. A Valenciennes (Francia), alla "Les Foulees Valenciennoises", ottimo settimo posto assoluto per Louis Intunzinzi. Infine, a Treviso, al "Memorial Tommasi", secondo posto assoluto per Francesco Da Via.

Dino Magistrelli