JUstDO Team Modena trionfa ai campionati nazionali UISP 2025 con 23 medaglie

Con 8 ori, 6 argenti e 9 bronzi, JUstDO Team, nota squadra modenese di judo, si classifica prima ai campionati nazionali UISP 2025. Con anni di risultati alle spalle e partecipazioni a competizioni internazionali, la squadra ha raggiunto il traguardo più importante della stagione sabato 26 e domenica 27 aprile, al Playhall di Riccione, totalizzando 186 punti e 24 vittorie nelle categorie esordienti, cadetti, junior e senior, 23 delle quali premiate sul podio e un quinto posto. Un traguardo importante per la società, che non è passato inosservato nemmeno al sindaco Massimo Mezzetti.

Lunedì, infatti, il Comune di Modena ha voluto esprimere il proprio apprezzamento convocando ufficialmente allenatori e atleti presso il municipio. Ad accoglierli è stato l’assessore allo Sport, Andrea Bortolamasi, che a nome dell’intera amministrazione ha rivolto loro un discorso di congratulazioni, consegnando un gagliardetto giallo e blu come simbolo di riconoscimento per il risultato raggiunto e scattando una fotografia con la squadra.

"Un risultato storico non solo per la società – commenta Matteo Martinelli, fondatore e primo allenatore di JUstDO Modena –, ma anche per la città di Modena e tutta la regione Emilia Romagna. A livello personale è un traguardo sognato e sperato in decenni di attività che finalmente si concretizza, e soprattutto fa capire a tutti i nostri atleti che il sacrificio e l’impegno ripagano sempre".

Il successo ai campionati nazionali, come sottolinea il team tecnico composto da Daniel Monti, Abramo Zanasi, Emma Ognibene, Nicolò Bettelli, Alex Boldini e Giacomo Lodi, rappresenta per JUstDO Team non solo una conferma del valore agonistico e umano della squadra, ma anche un punto di partenza verso nuovi obiettivi. Con lo sguardo già rivolto alle prossime gare, in Italia e all’estero, la società modenese continua a coltivare talenti e a promuovere i valori dello sport, della disciplina e della crescita personale, portando con orgoglio il nome di Modena sui tatami di tutt’Europa.

Milena Soci