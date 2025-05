Kaimuay, Shehu pronto ad affrontare il Mondiale di muay thai in Turchia

Prato, 15 maggio 2025 - L'attesa è quasi finita. Stilian Shehu, atleta di punta del Kaimuay, si appresta a partecipare al Mondiale di muay thai, in programma ad Antalya, in Turchia, dal 22 al 31 maggio. Il portacolori della società pratese, che rappresenta fin da giovanissima età, si è preparato meticolosamente per farsi trovare pronto per l'appuntamento. Un traguardo davvero importante per la sua carriera, raggiunto grazie alla convocazione in Nazionale, dovuta alla vittoria della medaglia d'oro agli ultimi campionati italiani Federkombat. In questi anni, Stilian è cresciuto sempre di più, superando momenti non semplici attraverso l'impegno costante. Il suo score personale recita 17 vittorie, un pari e una sconfitta: un ottimo biglietto da visita da presentare al via di questo campionato del mondo, che si annuncia molto competitivo. "In questi anni ho lavorato duramente per migliorare - racconta l'atleta del Kaimuay - Sono riuscito a ottenere la cittadinanza italiana per poter competere e avere una chance di essere convocato in Nazionale. Il mio sogno è sempre stato quello di rappresentare al meglio il paese che ha ospitato me e la mia famiglia, e che mi ha visto crescere. Per quanto riguarda i campionati italiani, è stata dura conquistare il primo posto e sono molto contento di traguardo. Adesso mi sto concentrando sulla preparazione in vista del Mondiale, cercando di conciliare i miei impegni personali tra università e allenamenti. Devo dire che la società è sempre molto disponibile per lasciarmi allenare anche a orari diversi dal consueto e ringrazio molto anche i miei genitori che mi hanno sempre dato l’opportunità di fare sport".