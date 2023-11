Karate. Anna Orsetti di bronzo a Ostia

Risultato di grande prestigio per Anna Orsetti, che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati italiani Cadetti 2023 di karate. I Campionati, andati in scena al PalaPellicone di Ostia, hanno fatto il pieno di tifosi e appassionati nella tre giorni di gare. Scontri di eccellente livello sul tatami per i 762 atleti appartenenti alle 322 squadre in arrivo da tutta l’Italia. Tra questi anche il Centro karate Riccione, con Orsetti ad agguantare il terzo posto del kata individuale. "Siamo orgogliosi del lavoro dei nostri tecnici – ha detto Manuela Gasperoni, vicepresidente del Centro Karate Riccione -. La nostra scuola è riconosciuta in ambito nazionale ed internazionale e Anna, seguita dal tecnico Mirka Vasekova, con questo risultato si è guadagnata l’attenzione della nazionale italiana per il prossimo Europeo". Parecchi gli atleti e le atlete di valore in tutta l’Emilia Romagna, con la pregevole prova di Orsetti che la pone in bella evidenza per la sua crescita personale di fronte a tanti tecnici e osservatori della disciplina.