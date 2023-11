Karate. Biancoverdi, che impresa. Sette medaglie conquistate

La Mens Sana karate è tornata da Salsomaggiore con ben 7 medaglie al collo, per la precisione 3 ori, un argento, 3 bronzi e un grande successo conseguito in occasione del Campionato Nazionale Csen. I giovanissimi atleti biancoverdi, guidati da coach Francesco Puleo, si sono presentati sul tatami di Salsomaggiore, per confrontarsi con oltre 1079 atleti di 122 società sportive, ottenendo alla fine ottimi risultati. Ad aprire le danze è stato Dario Papini, che ha coronato il sogno di salire sul gradino più alto del podio in un circuito nazionale. Ha fatto seguito l’oro di Azzurra Banfi che, con l’ennesima medaglia d’oro, si è confermata una delle migliori atlete a livello nazionale. Dopo molti sacrifici è arrivata anche la medaglia nazionale più preziosa per Elisabetta Ferraro; una grande tenacia e tanta determinazione hanno permesso all’atleta biancoverde di superare gli avversari in maniera magistrale, confermandosi la migliore karateka della categoria.

Medaglia d’argento, invece, per Ludovica Marini che, alla sua prima gara a livello nazionale, ha dimostrato, al pronti via, di essere all’altezza della categoria. Antonio Caiata, Adele Olmastroni e Niccolò Soldatini hanno chiuso il successo della Mens Sana karate conquistando la medaglia di bronzo: sono saliti sul terzo gradino del podio dimostrando ancora una volta la stoffa del team; quella biancoverde si conferma una delle società sportive più in forma nel panorama delle arti marziali.