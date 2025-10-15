Karate. Doppio argento per Christian Dan in Romania e Croazia

Una doppia medaglia d’argento in due competizioni europee per il classe 2008 Christian Dan, atleta del Johnny’s Karate di Borgo Sisa che nel giro di tre settimane si è confrontato con tanti atleti internazionali, prima in Romania e poi in Croazia.

La prima trasferta europea si è disputata a Timisoara, in cui Dan ha partecipato al Campionato Europeo Stile Goju Ryu nella classe juniores -61 kg. Dopo aver superato i primi tre incontri, il ragazzo ha perso 1-0 in finale contro un atleta della nazionale romena, al termine di una sfida combattuta ed equilibrata, ma l’esperienza dell’avversario è stata determinante.

Situazione analoga a Rijeka, luogo che ha ospitato l’Open di Croazia con oltre 1400 atleti provenienti da 22 paesi dall’Europa dell’est. Come in Romania, Dan ha gareggiato nella classe juniores -61 kg vincendo i primi 4 incontri senza nemmeno subire un punto. In finale, invece, ha avuto la meglio l’avversario, di nazionalità croata, che ha battuto Dan al termine di un’altra sfida alla pari.

La competizione di Rijeka è stata un importante banco di prova in vista del campionato europeo ufficiale della WKF in programma a febbraio 2026 a Cipro, dove gli atleti delle nazionali dell’est vengono selezionati proprio in base alle prestazioni dell’Open di Croazia.

"Sono contenta di come si è comportato Christian in Romania e Croazia, il ragazzo sta crescendo dopo un periodo di crisi e finalmente stanno emergendo le sue qualità", commenta il tecnico Michela Nanni.