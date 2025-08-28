Karate. Fight Club, stagione alle porte. Nel mirino la Wellness Week

Dopo l’ultima uscita ufficiale che ha visto atleti di karate e grappling premiati in Comune, il Fight Club è pronto ad inaugurare la stagione sportiva 2025-26, con un calendario fitto di attività, eventi e appuntamenti di rilievo. La ripartenza è già avvenuta nei giorni scorsi, con una sessione di preparazione atletica in collaborazione con i lottatori dei Portuali, eccellenza della nostra città, a conferma del valore dello scambio tecnico e della sinergia tra discipline. Il dt Vito Durante, sarà impegnato al symposium Fijlkam di Lignano Sabbiadoro. Sono già numerosi gli appuntamenti in calendario, tra cui la partecipazione alla Wellness Week (28 settembre), con attività ed esibizioni dei corsi aperte al pubblico; l’adesione a Bambini in festa ai Giardini pubblici, con dimostrazioni delle discipline Fijlkam dedicate ai più piccoli; l’avvio di Wonder 2.0, la nuova edizione del corso di difesa personale contro la violenza di ogni genere; l’inclusione nel Piano di arricchimento formativo del territorio promosso dal Comune, con attività per contrastare il bullismo.

Sul fronte agonistico, i primi impegni riguarderanno i nuovi esordienti classe 2012-13, che il 5 ottobre a Ferrara affronteranno le qualifiche regionali di Kumite (combattimento a contatto controllato). "Siamo pronti a vivere una stagione intensa – ha commentato Durante – con l’obiettivo di formare atleti, ma soprattutto persone, attraverso le arti marziali e gli sport da combattimento. Vogliamo continuare a coltivare i valori fondamentali della disciplina, inclusione e rispetto, che rappresentano la vera essenza della nostra missione sportiva ed educativa".