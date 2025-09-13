Karate, gli esami per il passaggio di cintura. Giovani atleti promossi. Festa alla Boxing-Class

Grande soddisfazione alla Boxing-Class La Spezia diretta dal maestro Andrea Prassini dove si sono svolti gli esami di passaggio di grado superiore di karate, per gli allievi del maestro 4° dan Gianni Domenichini. L’esame previsto nei programmi di karate tradizionale stile Shotokan, sono stati presentati di fronte alla commissione d’esame presieduta dai maestri Paolo Cozzani e Adele Cozzani, ed alla presenza dei genitori e sostenitori accorsi numerosi per assistere alla dimostrazione. Gli allievi sono stati impegnati in esecuzione di tecniche di kihon, kata, gohan kumite, kihon ippon kumite, ed infine in kumite, preparati in modo da evidenziare le capacità tecniche ed i progressi fatti durante l’anno. A fine esame non sono mancati i complimenti da parte di tutta la commissione a dimostrazione dell’ottimo livello raggiunto, che prova e premia le qualità del lavoro sportivo svolto dall’ottimo insegnante della scuola. "Un momento importante e sentito dove tutti si sono impegnati per dimostrare quanto appreso durante l’anno accademico – dichiara Domenichini – Sono fiero dei miei allievi che nella piccola realtà di Santo Stefano Magra, in poco tempo, già rappresentano l’essenza delle arti marziali con il Karate".

Questi i passaggi di cintura: verde Gioele Ciulla; arancioni Tommaso D’Anna, Steven Macias Parraga, Sonia Licari, Matilde Marin, Filippo Hernandes, David Hegedus, Elia Baudone e Sebastiano Rapallini; gialle Manuel Guaiana, George Bratan Casian, Lorenzo Guccione, Aya El Haouari, Jad Haouri, Alex Andolcetti e Maria Isabella Draguleasa. I corsi di karate tenuti dal maestro Gianni Domenichini sono già ripresi nella sede del Boxing-Class La Spezia a Santo Stefano, in viale Pozzoli all’interno del Centro Yoga & Wellness. Per informazioni contattare i numeri 348-3606720 e 338 4572675.

Marco Magi