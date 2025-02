Karate. I civitanovesi vincono 29 medaglie

Gran Premio Giovanissimi – Trofeo Marche karate: bottino di medaglie per gli atleti della asd Karate-Kai Shotokan: undici ori, dodici argenti e sei bronzi. Una bella domenica di karate al palasport di Tolentino, dove si è tenuto il Gp Giovanissimi aperto alle classi pre-agonistiche, e il Trofeo Marche di Karate 1ª tappa, gara individuale di kata e kumite, aperta agli atleti agonisti. Presenti 450 karateka provenienti da Marche, Abruzzo, Umbria, e Lazio. La gara è stata organizzata dal C.R. Marche Fijlkam-Settore Karate in collaborazione con l’asd Spazio Karate con il patrocinio del Comune. Per l’associazione presieduta dal tecnico Umberto Tocchetto erano presenti Alessio Ascenzi, Greta Bonifazi, Alice Braconi, Marco Di Matola, Caterina Di Nicola Battistoni, Stefano Fanelli, Anastasiia Michuda, Matteo Mataloni, Andriy Michida, Luca Perugini, Mattia Quaglietti, Diego Zaniolo, Tommaso Gabriel Ballazza, Diego Castignani, Jacopo Natalucci, Alessandro Pompili, accompagnati dal tecnico Massimo Castignani.