Karate, il club brilla all’open aics di Villanova del ghebbo. Morale, Ventili e Masotti: che spettacolo

Open di karate, griffato Aics, a Villanova del Ghebbo (Rovigo) con oltre trecento atleti in rappresentanza di una ventina di società. Il Karate Bologna Marathon chiude al terzo posto grazie a una serie di risultati di spessore. Oro nel kumite per Malika Morale, Antonio Ventili, Tommaso Masotti, Sibilla Bigardi, Angelo Ceban, Olivia Gavina e Mohamed Ayub. Secondo posto per Alessandro Gudumac e Jole Ferrari. Bronzo per Tommaso Gavina e Giuditta Ventili.

Nel gioco tecnico del palloncino, primo posto per Angelo Ceban, Malika Morale e Mohamed Ayub. Secondo posto per Daniel Naldi, Olivia Gavina e Tommaso Masotti. Yetza piazza per Giuditta Ventili, Antonio Ventili, Sibilla Bigardi e Tommaso Gavina.

Nella prova a squadre di kumite, argento femminile per Gavina, Bigardi e Ventili. Nel kumite maschile oro per Ferrari, Gudumac e Ayub, argento per Masotti, Gavina e Naldi.