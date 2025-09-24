Karate. Il ferrarese Riccardo Succi sul podio mondiale a Cadice: a 16 anni conquista il bronzo

Un giovane ferrarese sul podio mondiale di karate. Si tratta dell’importante risultato ottenuto da Riccardo Succi dello Yama Arashi Dojo Ferrara a San fernando di Cadiz in Spagna, dove si svolti i campionati del mondo Wska di karate-Shotokan tradizionale. Al Pabellòn municipal ‘Manuel Prado’ di Cadice, le squadre italiane di Karate hanno conquistato il terzo posto come kadetti femminile, in combattimento e il terzo posto come kadetti maschile, sempre in combattimento. Nello specifico tra i giovani atleti azzurri, ha gareggiato l’atleta Riccardo Succi accompagnato dal maestro e padre Marco Succi dello Yama Arashi Dojo di Ferrara. Il giovane con i suoi 16 anni ha regalato così anche alla città di Ferrara un pizzico di fama mondiale. In Spagna è stato un’occasione per mettere in ‘vetrina’ molti giovani karateti, dove Riccardo Succi ha saputo contribuire, con una buona prestazione, alla conquista del podio nella categoria kadetti maschile, mettendosi con al collo un’importante medaglia e risultato a livello personale e non solo. Un bronzo, quindi, che premia il lavoro svolto in questi anni con i giovani karateti ferraresi da parte dell’A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) Yama Arashi Dojo di Ferrara presieduta da Marco Succi, la cui palestra è situata in via Domenico Rambaldi a Ferrara. "Si è trattato di un campionato mondiale – precisa Marco Succi – di grande richiamo e che si è concluso con ottimi risultati a livello giovanile, dove ha spiccato anche uno nostro atleta. Speriamo che i ragazzi si avvicinano al mondo del karate, le palestre a Ferrara dopo il Covid hanno registrato un calo generale".

Mario Tosatti