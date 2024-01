Karate. Il Johnny’s fa incetta di medaglie

Il Johnny’s Karate Borgo Sisa ha fatto incetta di medaglie al Trofeo Dkkc a Vigonza (Padova). Kevin Chirea (classe 2016) ha vinto il bronzo nel combattimento simulato al palloncino, come Kevin Rata (percorso a tempo). Nel combattimento sperimentale Under 12 Alessia Finocchiaro medaglia d’argento e Giovanni Medugno bronzo, come Alessio Pinto nel kata (Cadetti): oro invece negli Juniores. Ori nel kata per Patrick Chirea nella classe Ca (Verdi/Blu), nel kumite per Giada Chiapparelli (Ca -54 kg), Phoebe Casadei Vespignani (U14 -57 kg), Francesco Piazza (Ca -52 kg), Nicholas Pincio (U14 -48 kg) e Michael Mazzoni Angelini (Ca -68 kg).