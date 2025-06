Karate, IL PROGETTO DELLA UISP. ’Indo Juntos’, la chiusura a Rio. E i ragazzi tornano a fare sport

Si è chiusa con una giornata di sport e sorrisi sulla spiaggia di Ipanema, a Rio de Janeiro, la prima stagione del progetto ’Indo Juntos’, scuola di karate creata da Uisp Modena Solidarietà a Vila Mimosa, quartiere noto per la prostituzione. Grazie al contributo del Comune di Maranello, Uisp ha fatto ripartire una scuola di arti marziali otto anni dopo la chiusura della prima esperienza.

Nella stagione 2024/2025 sono stati 20 i ragazzi e le ragazze che hanno seguito il corso col professor Alfredo Apicella, 8 dei quali sono giunti al diploma di fine anno per aver partecipato a tutte le lezioni, ‘premiati’ da Apicella e dal maestro Abramo Zanasi, di JUstDO Modena, giunto a Rio per l’occasione. Le lezioni si tenevano ogni sabato nel dojo creato ad hoc nei locali di un ex consultorio, gestito dall’associazione locale Amocavim.

Sabato 21 giugno l’ultimo appuntamento della stagione, con la consegna degli attestati e un allenamento di festa in spiaggia: "Indo Juntos è nato all’interno di un percorso più ampio – racconta Paolo Belluzzi, presidente di Uisp Modena Solidarietà – intrapreso in Brasile tra Itapirapuà, Rio e Sao Gabriel da Cachoeira dove, in un prossimo futuro, vorremmo contribuire alla crescita di un centro per diversamente abili".