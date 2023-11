Karate. Il Team Nava conquista medaglie agli Europei

Un altro grande europeo per le squadre italiane di Karate e per il Team Nava di Castelfranco che conquista quattro ori e un bronzo con gli atleti che hanno vestito la maglia della nazionale italiana. I fratelli gemelli Alessio e Matteo Tarantino e Lavinia Alcamo (nella foto). Europei che si sono svolti in Slovenia, nella cittadina di Novo Mesto, a cura dell’Iku European karate championship. Sono loro tre le punte di diamante della squadra allenata da Edoardo e Simon Nava, padre e figlio, che hanno portato il Team Nava di Castelfranco ai più alti livelli in Europa. Edoardo è il fondatore della scuola di via don Botti, Simon ne è il continuatore naturale, dopo aver messo insieme, anche lui, tante medaglie in Italia, Europa e ai mondiali. I gemelli Tarantino, 14 anni, hanno vinto due ori individuali, rispettivamente, nelle categorie -57 chili (Alessio) e -52 (Matteo). Lavinia Alcamo, 15 anni, categoria +55 chilogrammi, si è classificata terza. Alessio Tarantino e Lavinia Alcamo hanno conquistato anche l’oro a squadre. Nei giochi per bambini (fino a 11 anni)

oro per Luca Mastromarino (-40 chili),

Mattia Devicienti (+40) e bronzo per Olga Giuntini (-37 chilogrammi).