Karate. In kimono per vincere

Domenica il Palameda sarà teatro del 4° Trofeo ASC Nord Italia di karate, organizzato dal Bushin Karate Do Seveso–ASC Monza e Brianza e patrocinato dal Comune di Meda. La manifestazione ha sempre avuto grande successo. Il programma prevede lo svolgimento al mattino (dalle 9 alle 13) delle gare di “Kata” e al pomeriggio (dalle 13alle 19) le gare di “Kumite”. L’ingresso è libero. Per chi fosse interessato a iscriversi ai corsi di karate, le lezioni si svolgono il mercoledì e il venerdì. I corsi per i bambini iniziano a partire dai 6 anni di età. Gli allenamenti si svolgono nella palestra della scuola primaria “Enrico Toti”, in via Gramsci 11, a Baruccana. Info al numero 327.56.53.897.