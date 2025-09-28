Acquista il giornale
  4. Karate. Johnny’s, nuove sfide. Super Pinto nel kata

Karate. Johnny’s, nuove sfide. Super Pinto nel kata

È ripartita la stagione del Johnny’s Karate Borgo Sisa con la partecipazione alla prestigiosa "Turin Cup" e alla trasferta a...

di Redazione Sport
28 settembre 2025
Alessio Pinto, oro nel kata al Kranj Open

È ripartita la stagione del Johnny’s Karate Borgo Sisa con la partecipazione alla prestigiosa "Turin Cup" e alla trasferta a Kranj, in Slovenia, dove gli atleti si sono confrontati con sfidanti provenienti da diverse parti d’Europa. In particolare, in terra slovena, i ragazzi e ragazze hanno affrontato squadre dell’est Europa, con uno stile di combattimento più fisico rispetto a quello molto tecnico, utilizzato prevalentemente nel resto del continente. Questo, i risultati sono stati convincenti.

Alessio Pinto nel kata ha vinto la categoria juniores battendo avversari italiani e stranieri, e Francesco Piazza ha ottenuto sia una medaglia d’argento nella classe under 21 -60 kg, che quella di bronzo nella classe juniores -61 kg.

Terzo posto anche per Michael Mazzoni nella classe juniores -76 kg, mentre nella classe under 21 -75 kg si è classificato in quinta posizione. Quinto posto anche per Thiago Fragorzi nella classe Cadetti -63 kg.

Nella Turin Cup, invece, sono volate medaglie di bronzo, in una competizione che ha visto come partecipanti anche atleti spagnoli, francesi e ucraini. In terza posizione, infatti, si sono classificati Alessio Pinto nel kata juniores, Michael Mazzoni nel kumite -76 kg juniores e Francesco Piazza nel kumite juniores -61 kg. Adele Leoni, invece, ha conquistato un quinto posto nella classe under 21 -55 kg, all’esordio in questa classe d’età.

"Sono felice del modo in cui hanno combattuto tutti i miei atleti, la competizione in Slovenia è stata un ottimo banco di prova e ho visto dei miglioramenti nei ragazzi", commenta il tecnico Michela Nanni.

Jacopo Ceroni

