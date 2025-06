Karate. La scuola San Domenico di Guzman sale sul podio al ’Memorial D’Oca’

Salgono tutti sul podio i giovani atleti dello Shorin karate della Scuola San Domenico di Guzman, in occasione del 5° memorial Gianfranco D’Oca, di scena nella tensostruttura Diego Bologna di Sarzana. Nella competizione di karate organizzata dall’Acsi, hanno gareggiato i giovani atleti di età compresa tra i 7 e i 12 anni, impegnati nelle due specialità della disciplina: il kata (forma) individuale e quello a squadra, in team formati da tre elementi.

Una vera e propria incetta di allori, con un bottino che conta 7 medaglie d’oro, 4 d’argento e 5 di bronzo, classificando la società Shorin Karate al primo posto ottenendo una prestigiosa coppa, precedendo il Samurai Viareggio e la Borgata Karate Lerici. Questi, nel dettaglio, i risultati degli atleti: oro per Melissa Fiore, Vincenzo Martin Mastroianni, Gioia Pan e Christian Porrini, mentre chiude la serie con 2 ori, di cui uno nella categoria superiore, l’atleta plurimedagliata Irene Libralato.

Segue l’oro per la squadra composta da Cheng Chen, Melissa Fiore e Vincenzo Martin Mastroianni e poi per la squadra formata da tre atlete che, con grinta e sincronia, hanno svolto uno dei kata più belli dell’intera competizione grazie a Bianca Taurchini, Maira Piscitelli e Carlotta Pecoraro. L’argento è andato a Bianca Taurchini, Maira Piscitelli e Cheng Chen per il kata individuale, per la squadra a Flavio Calderone, Kelvin Cheng e Thomas Pierleoni.

Infine, le medaglie di bronzo per il kata individuale Carlotta Pecoraro e Giorgio Perotta, mentre nel kata a squadre altri tre terzi posti: lo raggiungono Yishu Guo, Christian Porrini e Agata Giorgi, poi Melissa Fiore, William Pan e Chen Cheng, e inoltre Irene Libralato, Giorgio Perotta e Gioia Pan.

Marco Magi