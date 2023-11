Karate, la squadra del maestro Morale dà spettacolo. Ad Antibes Bologna d’argento con Spunton, Frabboni e Taruffi

Il Bologna Karate del maestro Luciano Morale dà spettacolo ad Antibes, in Francia, dove si disputano gli Europei della Wukf.

Argento, nel kumite individuale, per Martina Frabboni, Maya Taruffi ed Emma Spunton. Bronzo nel kumite individuale per Gabriel Caniati Garcia e Beatrice Ballerini Puviani. In evidenza, nella squadra, anche le prove di Sofia Sgubbi, Irene Bianchi, Gaia Mentoni, Eleonora Imperato e Matilde Buttelli. A squadre, nel kumite rotation bronzo per Manuel Travaglini, Edoardo Baccolini, Martina Frabboni, Beatrice Ballerini Puviani, Matilde Baccolini e Sofia Carani.

I coach al seguito erano Luciano Morale, Martina Frabboni e Luca Tessari.