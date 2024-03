Karate. Leonardo Bombardi protagonista a Tiblisi. Lo studente del ‘Galilei’ conquista l’oro

Medaglia d’oro per lo studente del Liceo Galilei, Leonardo Bombardi (nella foto): la Nazionale Italiana Giovanile della Fijlkam ha conquistato il cuore d’Europa al Campionato Continentale, tenutosi dal 9 all’11 febbraio nell’impianto sportivo della capitale della Georgia, Tbilisi. Nella competizione della specialità tecnico/dimostrativa del kata ‘forma’ a squadre, per la classe Cadet/Juniores (16-17 anni), l’Italia ha presentato una formazione composta da quattro atleti, tra questi Leonardo Bombardi originario di Bucine, provincia di Arezzo, atleta in forza all’Asd Esercito-187 Folgore di Livorno e, appunto, studente del Liceo scientifico sportivo Galilei di Siena. Durante le eliminatorie, la squadra italiana ha dominato con uno standard prestativo evidente. Nel percorso del proprio girone, ha superato brillantemente la Turchia e la Croazia, per poi primeggiare nella tanto attesa finale contro la forte squadra della Spagna, conquistando così il titolo di Campione d’Europa a squadre. La delegazione italiana, composta dallo staff dirigenziale, dai tecnici, dagli ufficiali di gara e dagli atleti, ha riportato a casa un prestigioso bagaglio: quattro medaglie d’oro, due medaglie d’argento e nove medaglie di bronzo. Nell’individualizzazione dei componenti per la costituzione della squadra del kata, il ranking individuale è stato un indicatore e l’oggettività della convocazione per Leonardo Bombardi è giunta a seguito di una serie di allenamenti ristretti su invito, che passo dopo passo, hanno filtrato e successivamente evidenziato le sue qualità tecniche e di uniformità di azione, nel più ampio concetto generale, come la peculiare caratteristica del sincronismo