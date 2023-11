Karate, Mazzotti e Chirilov sono ora 5° dan

Quella di domenica scorsa è stata una giornata straordinaria per lo Shotokan karate club Ravenna. Agli esami per il passaggio di grado, di fronte al maestro giapponese Hiroshi Shirai, si sono infatti presentati Andrea Mazzotti e Alexandru Chirilov, che hanno meritato il 5° dan, massimo traguardo raggiungibile attraverso gli esami. Inoltre, Fabrizio Silvestroni ha conseguito il 4° dan, mentre Anastasia Jovanova ha raggiunto la cintura nera 1° dan. A compendio dei risultati oggettivi, va sottolineato che tutti gli atleti del maestro Alessandro Cilla, hanno ricevuto anche i complimenti di Gabriele Achilli, presidente della Fikta (la federazione del karate tradizionale), e dei componenti della commissione federale. Inoltre, nel sistema di allenamento kata, Fabrizio Silvestroni ha meritato il voto più alto, con apprezzamento da parte del maestro Angelo Torre, già campione del mondo e oggi stimato docente.

Ora, i due atleti ravennati, che hanno già raggiunto anche la qualifica di maestro, aggiungono altro lustro al prestigioso curriculum del club ravennate, attivo dal 1968, e che vanta anche vari titoli mondiali e un quarto posto a squadre dietro la nazionale russa ed altre grandi società. A livello agonistico, il prossimo impegno vede Nicole Luciani, atleta di punta Shotokan karate club Ravenna, in procinto di affrontare gli impegni nella Coppa Shotokan, la gara più prestigiosa per la Fikta. Tra l’altro, Nicole Luciani, si è già aggiudicata la Coppa Shotokan, tre anni fa selezionata, quando fu selezionata per la rappresentativa regionale. Nel frattempo, il sodalizio ravennate prosegue gli allenamenti presso la palestra della scuola media ‘Novello’ il lunedì e giovedì dalle ore 18.30.